сума кредиту від 300 до 100 000 грн
будь-які товари на 10 платежів, навіть акційні товари зі знижками
без комісій і переплат
Дізнавайтесь доступну суму ліміту в додатку "АБанк24" - меню "Кредити"- "Плати частинами" -
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:50
Vorlon До 21.09.2020 включно - всі товари в мережі магазинів "Фокстрот" за сервісом "Плати частинами" від А-Банку на 10 платежів!
сума кредиту від 300 до 100 000 грн
будь-які товари на 10 платежів, навіть акційні товари зі знижками
без комісій і переплат
Дізнавайтесь доступну суму ліміту в додатку "АБанк24" - меню "Кредити"- "Плати частинами" -
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:52
вроді вже було, але АБ знову нагадує усім (по пошті)
На 35% збільшилася кількість платників в АБанк24 після скасування комісії!
з З 01.09.2020 ми скасували комісії з платежів і поповнення мобільного в додатку АБанк24, відразу вирішили проаналізувати динаміку з проведеня безкоштовних операцій в АБанк24. Вже в перші дні вересня кількість платників збільшилася на 35% в порівнянні з серпнем.
Основну динаміку за кількістю платежів очікуємо на 25 - 30 вересня, а поки нагадуємо, що для клієнтів А-Банку всі платежі в АБанк24 без комісій:
- поповнення мобільного;
- переказ коштів на картку будь-якого банку;
- оплата комунальних послуг;
- оплата штрафів і податків.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:34
Хех,
прийшло у вайбер -
З 01.10.2020 процентна ставка по вашій картці "Зелена" знижується до 3.4% на місяць
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