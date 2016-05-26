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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1710171117121713

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:50

Vorlon До 21.09.2020 включно - всі товари в мережі магазинів "Фокстрот" за сервісом "Плати частинами" від А-Банку на 10 платежів!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:52

вроді вже було, але АБ знову нагадує усім (по пошті)

Зображення

На 35% збільшилася кількість платників в АБанк24 після скасування комісії!

з З 01.09.2020 ми скасували комісії з платежів і поповнення мобільного в додатку АБанк24, відразу вирішили проаналізувати динаміку з проведеня безкоштовних операцій в АБанк24. Вже в перші дні вересня кількість платників збільшилася на 35% в порівнянні з серпнем.
Основну динаміку за кількістю платежів очікуємо на 25 - 30 вересня, а поки нагадуємо, що для клієнтів А-Банку всі платежі в АБанк24 без комісій:

- поповнення мобільного;
- переказ коштів на картку будь-якого банку;
- оплата комунальних послуг;
- оплата штрафів і податків.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:34

Хех,
прийшло у вайбер -

З 01.10.2020 процентна ставка по вашій картці "Зелена" знижується до 3.4% на місяць
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:22

  greenozon написав:Хех,
прийшло у вайбер -

З 01.10.2020 процентна ставка по вашій картці "Зелена" знижується до 3.4% на місяць

ур**,на сайте ещё и пишут, что это прекрасная новость!!!
Hemi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:28

Hemi А что плохого? Кто из грейса выпадает - хорошая новость. Для остальных просто нейтральная.
ANDRII_DNIPRO
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:44

  greenozon написав:Хех,
прийшло у вайбер -

З 01.10.2020 процентна ставка по вашій картці "Зелена" знижується до 3.4% на місяць


Это снизили месячную процентную ставку по кредиту с 3.7%, а не годовой процент на остаток :).
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 07:34

  ANDRII_DNIPRO написав:Hemi А что плохого? Кто из грейса выпадает - хорошая новость. Для остальных просто нейтральная.

Тю, чего то я не досмотрел. Показалось, что на остаток \(о_0)/
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 07:43

  Amid написав:
  greenozon написав:Хех,
прийшло у вайбер -

З 01.10.2020 процентна ставка по вашій картці "Зелена" знижується до 3.4% на місяць


Это снизили месячную процентную ставку по кредиту с 3.7%, а не годовой процент на остаток :).


При депоставках 20%/рік у 2013р. ставка по кредитці була 2,3% на місяць. Потім в період відпливів грошенят та інфляції її підняли до 3,7%. Зараз логічно було би при теперішніх депоставках десь до 1,2% на місяць, тоді би може і більше бажаючих було би скористатись.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 10:27

Ой+ возможно боятся будущего оттока депо, без поддержки деньгами людей тяжело будет держать меньшую ставку
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2132
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