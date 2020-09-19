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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1711171217131714

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 20:30

Шо что було?

Вчера в аппку прилетело такое сообщение:
Зображення

Баланс кишмиша не поменялся. Настораживает имя человека, который якобы оформил карту по моей рефке - noname. :twisted: Обычно там пишут фамилию конкретного человека. Поддержка на вопрос: "Шо то було?" естественно, ответить не смогла. Оформила заявку. Имея вполне конкретный опыт по рассмотрению ломбардом заявок - понимаю что скорее всего это путь в никуда :evil: . У кого-то что-то подобное было? Если да - чем закончилось?

UPD. Если кто из уважаемых форумчан получил на днях по моей рефке "зеленую" - отпишитесь (можно в личку) все ли у вас нормально с выплатой кишмиша. Может если у Вас тоже траблы - стоит объединить усилия и "долбить" поддержку вместе с двух фронтов :wink: ?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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