Баланс кишмиша не поменялся. Настораживает имя человека, который якобы оформил карту по моей рефке - noname. Обычно там пишут фамилию конкретного человека. Поддержка на вопрос: "Шо то було?" естественно, ответить не смогла. Оформила заявку. Имея вполне конкретный опыт по рассмотрению ломбардом заявок - понимаю что скорее всего это путь в никуда . У кого-то что-то подобное было? Если да - чем закончилось?
UPD. Если кто из уважаемых форумчан получил на днях по моей рефке "зеленую" - отпишитесь (можно в личку) все ли у вас нормально с выплатой кишмиша. Может если у Вас тоже траблы - стоит объединить усилия и "долбить" поддержку вместе с двух фронтов ?