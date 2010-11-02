Баланс кишмиша не поменялся. Настораживает имя человека, который якобы оформил карту по моей рефке - noname. Обычно там пишут фамилию конкретного человека. Поддержка на вопрос: "Шо то було?" естественно, ответить не смогла. Оформила заявку. Имея вполне конкретный опыт по рассмотрению ломбардом заявок - понимаю что скорее всего это путь в никуда . У кого-то что-то подобное было? Если да - чем закончилось?
UPD. Если кто из уважаемых форумчан получил на днях по моей рефке "зеленую" - отпишитесь (можно в личку) все ли у вас нормально с выплатой кишмиша. Может если у Вас тоже траблы - стоит объединить усилия и "долбить" поддержку вместе с двух фронтов ?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:Вчера в аппку прилетело такое сообщение:
Баланс кишмиша не поменялся. Настораживает имя человека, который якобы оформил карту по моей рефке - noname. Обычно там пишут фамилию конкретного человека. Поддержка на вопрос: "Шо то було?" естественно, ответить не смогла. Оформила заявку. Имея вполне конкретный опыт по рассмотрению ломбардом заявок - понимаю что скорее всего это путь в никуда . У кого-то что-то подобное было? Если да - чем закончилось?
UPD. Если кто из уважаемых форумчан получил на днях по моей рефке "зеленую" - отпишитесь (можно в личку) все ли у вас нормально с выплатой кишмиша. Может если у Вас тоже траблы - стоит объединить усилия и "долбить" поддержку вместе с двух фронтов ?
Народ, напомните, как в А-банке пополняются столбики (в моем случае столбы по 25-30 тыс грн) Помню, что в течение месяца пополнение на сумму не выше суммы столбика, который пополняется. А сколько раз в месяц можно пополнить?
lubopytnaya написав:Народ, напомните, как в А-банке пополняются столбики (в моем случае столбы по 25-30 тыс грн) Помню, что в течение месяца пополнение на сумму не выше суммы столбика, который пополняется. А сколько раз в месяц можно пополнить?
Кількість раз не обмежена.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.