RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1713171417151716

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 15:41

  Ferlakur написав:В приложении А24 нет возможности привязать карты других банков?

Есть.
Vorlon
 
Повідомлень: 9093
З нами з: 14.06.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 967 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:00

  Vorlon написав:
  Ferlakur написав:В приложении А24 нет возможности привязать карты других банков?

Есть.

Шото у меня лыжи не едут... Где именно? Нашел только добавить в шаблоны чужую карту для пополнения с нее карты Абанка.
А чтоб другие платежи делать, коммунальные например?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3478
З нами з: 14.10.08
Подякував: 203 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 21:07

Ferlakur такого нету, мало банков такое позволяет
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2195
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 21:30

Кто отправлял СВИФТы в евро за кордон в этом банчике?
Сроки у них какие? Я так понял, шо отличаются в корне от общепринятых.
Сдал сегодня денежку до 12ти и до сих пор деньги на карте висят.
Или может это операционистка накосячила?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 874
З нами з: 27.05.15
Подякував: 150 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 22:09

swan forever
можете розказати більш подробно?
про комісію, про те які бумаги треба було ітд
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9673
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 22:50

greenozon
Комиссия 17 с копейками евро.
Бумаг, кроме реквизитов получателя, не требуется, бо сумма меньше 100 тыщ.
Под это дело втюхали универсальную в евро, хотя в других банках достаточно открыть счёт.
Комиссию оплатил, но она всё ещё с остальной суммой на карте.
Странно всё у них как-то происходит.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 874
З нами з: 27.05.15
Подякував: 150 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:33

  swan forever написав:Кто отправлял СВИФТы в евро за кордон в этом банчике?

Отправлял несколько раз в $$, причем с нюансами типа коммерческой деятельности, желания получить свифтовку которая удовлетворит налоговую и непрямого номера счета для автоматического зачисления на который требуется указание назначения перевода в определенном формате.
Сроки у них какие? Я так понял, шо отличаются в корне от общепринятых.
Сдал сегодня денежку до 12ти и до сих пор деньги на карте висят.
Или может это операционистка накосячила?

Общепринятые - до 3х рабочих дней :twisted:
Наиболее вероятная причина задержки - Валютный Контроль, операционисткам там косячить особо негде. Если с документами все OK и ВК придраться не к чему - то в 11 утра занес деньги и оформил документы, к 12-ти перевод отправлен, к 16:30 деньги уже на месте.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 25.01.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 05:48

  candle645 написав:
  swan forever написав:Кто отправлял СВИФТы в евро за кордон в этом банчике?

Отправлял несколько раз в $$, причем с нюансами типа коммерческой деятельности, желания получить свифтовку которая удовлетворит налоговую и непрямого номера счета для автоматического зачисления на который требуется указание назначения перевода в определенном формате.
Сроки у них какие? Я так понял, шо отличаются в корне от общепринятых.
Сдал сегодня денежку до 12ти и до сих пор деньги на карте висят.
Или может это операционистка накосячила?

Общепринятые - до 3х рабочих дней :twisted:
Наиболее вероятная причина задержки - Валютный Контроль, операционисткам там косячить особо негде. Если с документами все OK и ВК придраться не к чему - то в 11 утра занес деньги и оформил документы, к 12-ти перевод отправлен, к 16:30 деньги уже на месте.

Валютный Контроль чей? Абанки или вышестоящих инстанций?
Делал в Укрсоцбанк раньше, так там улетали за пару часов без лишних головомоек...
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 874
З нами з: 27.05.15
Подякував: 150 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1713171417151716
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], ingtrans, sens і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8968, 8969, 8970
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
89691 10555660
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 вер, 2020 07:19
sens
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4311, 4312, 4313
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
43125 5226920
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 вер, 2020 07:04
Ой+
ОТП БАНК 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
6524 1468870
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 вер, 2020 17:56
makor06

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89692)
26.09.2020 07:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.