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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 вер, 2020 15:41
Ferlakur написав:
В приложении А24 нет возможности привязать карты других банков?
Есть.
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Vorlon
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:00
Vorlon написав: Ferlakur написав:
В приложении А24 нет возможности привязать карты других банков?
Есть.
Шото у меня лыжи не едут... Где именно? Нашел только добавить в шаблоны чужую карту для пополнения с нее карты Абанка.
А чтоб другие платежи делать, коммунальные например?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 21:07
Ferlakur такого нету, мало банков такое позволяет
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omb
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 21:30
Кто отправлял СВИФТы в евро за кордон в этом банчике?
Сроки у них какие? Я так понял, шо отличаются в корне от общепринятых.
Сдал сегодня денежку до 12ти и до сих пор деньги на карте висят.
Или может это операционистка накосячила?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 22:09
swan forever
можете розказати більш подробно?
про комісію, про те які бумаги треба було ітд
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greenozon
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 22:50
greenozon
Комиссия 17 с копейками евро.
Бумаг, кроме реквизитов получателя, не требуется, бо сумма меньше 100 тыщ.
Под это дело втюхали универсальную в евро, хотя в других банках достаточно открыть счёт.
Комиссию оплатил, но она всё ещё с остальной суммой на карте.
Странно всё у них как-то происходит.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:33
Отправлял
swan forever написав:
Кто отправлял СВИФТы в евро за кордон в этом банчике?
несколько раз в $$, причем с нюансами типа коммерческой деятельности, желания получить свифтовку которая удовлетворит налоговую и непрямого номера счета для автоматического зачисления на который требуется указание назначения перевода в определенном формате.
Сроки у них какие? Я так понял, шо отличаются в корне от общепринятых.
Сдал сегодня денежку до 12ти и до сих пор деньги на карте висят.
Или может это операционистка накосячила?
Общепринятые - до 3х рабочих дней
Наиболее вероятная причина задержки - Валютный Контроль, операционисткам там косячить особо негде. Если с документами все OK и ВК придраться не к чему - то в 11 утра занес деньги и оформил документы, к 12-ти перевод отправлен, к 16:30 деньги уже на месте.
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candle645
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Додано: Суб 26 вер, 2020 05:48
candle645 написав:
Отправлял
swan forever написав:
Кто отправлял СВИФТы в евро за кордон в этом банчике?
несколько раз в $$, причем с нюансами типа коммерческой деятельности, желания получить свифтовку которая удовлетворит налоговую и непрямого номера счета для автоматического зачисления на который требуется указание назначения перевода в определенном формате.
Сроки у них какие? Я так понял, шо отличаются в корне от общепринятых.
Сдал сегодня денежку до 12ти и до сих пор деньги на карте висят.
Или может это операционистка накосячила?
Общепринятые - до 3х рабочих дней
Наиболее вероятная причина задержки - Валютный Контроль, операционисткам там косячить особо негде. Если с документами все OK и ВК придраться не к чему - то в 11 утра занес деньги и оформил документы, к 12-ти перевод отправлен, к 16:30 деньги уже на месте.
Валютный Контроль чей? Абанки или вышестоящих инстанций?
Делал в Укрсоцбанк раньше, так там улетали за пару часов без лишних головомоек...
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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