Додано: П'ят 25 вер, 2020 21:30

Кто отправлял СВИФТы в евро за кордон в этом банчике?

Сроки у них какие? Я так понял, шо отличаются в корне от общепринятых.

Сдал сегодня денежку до 12ти и до сих пор деньги на карте висят.

Или может это операционистка накосячила?

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.