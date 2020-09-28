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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 вер, 2020 11:32
jay2004 написав:
Заказать Зелёную
Другу без ліміту дають?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 29 вер, 2020 14:16
Квесторе_поверніться написав: jay2004 написав:
Заказать Зелёную
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Другу без ліміту дають?
дают ,но не все сотрудники знают что так можно делать.
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Митяйка
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Додано: Вів 29 вер, 2020 14:17
Митяйка написав: Квесторе_поверніться написав: jay2004 написав:
Заказать Зелёную
е
Другу без ліміту дають?
дают ,но не все сотрудники знают что так можно делать.
Давно дают, када вы брали?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 29 вер, 2020 14:30
jay2004 написав: anikola13 написав:
Заканчивается уни без лимита. Её не перевыпускают. Как теперь пополнить депо без комиссии? А если останутся деньги на закончившейся карте ими можно пополнить?
Заказать Зелёную (рефка в подписи).
Зеленка с кредитным лимитом есть.
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anikola13
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Додано: Вів 29 вер, 2020 14:59
anikola13 ну так используйте ее
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omb
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Додано: Вів 29 вер, 2020 15:27
omb написав:anikola13
ну так используйте ее
Лимит используется
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anikola13
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Додано: Вів 29 вер, 2020 15:29
anikola13 написав: omb написав:anikola13
ну так используйте ее
Лимит используется
Просіть другу Зелену...і тут доложите.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 29 вер, 2020 15:53
anikola13 тогда печаль, а через кассу пополнить, там разве комиссия?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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