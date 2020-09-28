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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1714171517161717

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:32

Re: А-Банк

  jay2004 написав:Заказать Зелёную

Другу без ліміту дають?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:16

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Заказать Зелёную
е
Другу без ліміту дають?
дают ,но не все сотрудники знают что так можно делать.
Митяйка
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:17

  Митяйка написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Заказать Зелёную
е
Другу без ліміту дають?
дают ,но не все сотрудники знают что так можно делать.

Давно дают, када вы брали?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:30

  jay2004 написав:
  anikola13 написав:Заканчивается уни без лимита. Её не перевыпускают. Как теперь пополнить депо без комиссии? А если останутся деньги на закончившейся карте ими можно пополнить?


Заказать Зелёную (рефка в подписи).

Зеленка с кредитным лимитом есть.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:59

anikola13 ну так используйте ее
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
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omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:27

  omb написав:anikola13 ну так используйте ее

Лимит используется
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:29

  anikola13 написав:
  omb написав:anikola13 ну так используйте ее

Лимит используется

Просіть другу Зелену...і тут доложите.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34539
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:53

anikola13 тогда печаль, а через кассу пополнить, там разве комиссия?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2213
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 173 раз.
 
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