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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:47
Квесторе_поверніться написав: anikola13 написав: omb написав:anikola13
ну так используйте ее
Лимит используется
Просіть другу Зелену...і тут доложите.
не выдают уже несколько месяцев. Только 1
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Додано: Вів 29 вер, 2020 23:23
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