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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1715171617171718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:47

  Квесторе_поверніться написав:
  anikola13 написав:
  omb написав:anikola13 ну так используйте ее

Лимит используется

Просіть другу Зелену...і тут доложите.


не выдают уже несколько месяцев. Только 1
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 23:23

clientage 11 числа.
Митяйка
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