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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:47
Квесторе_поверніться написав: anikola13 написав: omb написав:anikola13
ну так используйте ее
Лимит используется
Просіть другу Зелену...і тут доложите.
не выдают уже несколько месяцев. Только 1
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Додано: Вів 29 вер, 2020 23:23
clientage 11 числа.
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Митяйка
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Додано: Сер 30 вер, 2020 08:27
swan forever написав: candle645 написав:
Отправлял
swan forever написав:
Кто отправлял СВИФТы в евро за кордон в этом банчике?
несколько раз в $$, причем с нюансами типа коммерческой деятельности, желания получить свифтовку которая удовлетворит налоговую и непрямого номера счета для автоматического зачисления на который требуется указание назначения перевода в определенном формате.
Сроки у них какие? Я так понял, шо отличаются в корне от общепринятых.
Сдал сегодня денежку до 12ти и до сих пор деньги на карте висят.
Или может это операционистка накосячила?
Общепринятые - до 3х рабочих дней
Наиболее вероятная причина задержки - Валютный Контроль, операционисткам там косячить особо негде. Если с документами все OK и ВК придраться не к чему - то в 11 утра занес деньги и оформил документы, к 12-ти перевод отправлен, к 16:30 деньги уже на месте.
Валютный Контроль чей? Абанки или вышестоящих инстанций?
Делал в Укрсоцбанк раньше, так там улетали за пару часов без лишних головомоек...
В общем категорически не рекомендую СВИФТы через эту банку - помимо открытия ненужного в будущем пластика здесь драконовский валютный контроль с иезуитскими требованиями-запросами. На короткое время почувствовал себя каким-то разоблачённым коррупционером в западном ЕС, не в Украине. Лучше не вестись на эти 20 баксов, но заплатить чуть дороже в другом банке.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: Сер 30 вер, 2020 09:17
Митяйка написав:clientage
11 числа.
В каком отделении?
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anikola13
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:49
При пополнении Зеленой в А24 на стороне Абанка комиссий нет?
Востаннє редагувалось emeta
в Сер 30 вер, 2020 10:56, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:54
emeta, нет. Пополнение карты бесплатно.
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MASolomko
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:55
emetaчерез моб додаток немає
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melkh
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:55
"Минимальный платёж"- "Погасить" - "Погашение"
Не могу выбрать карту, с которой пополнять
экран блекнет, поле для ввода номера карты не появляется (
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
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emeta
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:00
emeta написав:
"Минимальный платёж"- "Погасить" - "Погашение"
Не могу выбрать карту, с которой пополнять
экран блекнет, поле для ввода номера карты не появляется (
В FB это обсуждали - одна из причин низкая версии Андроида
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Sergion
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:02
MASolomko написав:
emeta, нет. Пополнение карты бесплатно.
Кто знает какие ограничения по сумме пополнения с карты другого банка за 1 операцию/день/месяц?
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Sergion
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