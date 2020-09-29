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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1716171717181719>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:47

  Квесторе_поверніться написав:
  anikola13 написав:
  omb написав:anikola13 ну так используйте ее

Лимит используется

Просіть другу Зелену...і тут доложите.


не выдают уже несколько месяцев. Только 1
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 23:23

clientage 11 числа.
Митяйка
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 08:27

  swan forever написав:
  candle645 написав:
  swan forever написав:Кто отправлял СВИФТы в евро за кордон в этом банчике?

Отправлял несколько раз в $$, причем с нюансами типа коммерческой деятельности, желания получить свифтовку которая удовлетворит налоговую и непрямого номера счета для автоматического зачисления на который требуется указание назначения перевода в определенном формате.
Сроки у них какие? Я так понял, шо отличаются в корне от общепринятых.
Сдал сегодня денежку до 12ти и до сих пор деньги на карте висят.
Или может это операционистка накосячила?

Общепринятые - до 3х рабочих дней :twisted:
Наиболее вероятная причина задержки - Валютный Контроль, операционисткам там косячить особо негде. Если с документами все OK и ВК придраться не к чему - то в 11 утра занес деньги и оформил документы, к 12-ти перевод отправлен, к 16:30 деньги уже на месте.

Валютный Контроль чей? Абанки или вышестоящих инстанций?
Делал в Укрсоцбанк раньше, так там улетали за пару часов без лишних головомоек...

В общем категорически не рекомендую СВИФТы через эту банку - помимо открытия ненужного в будущем пластика здесь драконовский валютный контроль с иезуитскими требованиями-запросами. На короткое время почувствовал себя каким-то разоблачённым коррупционером в западном ЕС, не в Украине. Лучше не вестись на эти 20 баксов, но заплатить чуть дороже в другом банке.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:17

  Митяйка написав:clientage 11 числа.

В каком отделении?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:49

При пополнении Зеленой в А24 на стороне Абанка комиссий нет?
Востаннє редагувалось emeta в Сер 30 вер, 2020 10:56, всього редагувалось 2 разів.
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:54

Re: А-Банк

emeta, нет. Пополнение карты бесплатно.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:55

emetaчерез моб додаток немає
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:55

"Минимальный платёж"- "Погасить" - "Погашение"
Не могу выбрать карту, с которой пополнять
экран блекнет, поле для ввода номера карты не появляется (
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:00

  emeta написав:"Минимальный платёж"- "Погасить" - "Погашение"
Не могу выбрать карту, с которой пополнять
экран блекнет, поле для ввода номера карты не появляется (

В FB это обсуждали - одна из причин низкая версии Андроида
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:02

  MASolomko написав:emeta, нет. Пополнение карты бесплатно.

Кто знает какие ограничения по сумме пополнения с карты другого банка за 1 операцию/день/месяц?
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