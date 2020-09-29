|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 11:03
emeta
Вы рано начали гаситься - ещё нет 23:50 на часах...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9113
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 443 раз.
- Подякували: 970 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18655
|2618689
|
|
|43201
|5235791
|
|
|89830
|10571514
|