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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 11:03
emeta
Вы рано начали гаситься - ещё нет 23:50 на часах...
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Vorlon
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Додано: Сер 30 вер, 2020 16:58
Митяйка написав: anikola13 написав: Митяйка написав:clientage
11 числа.
В каком отделении?
в самой самой ж.. Дыре ,Кривом рогу.
Берегите отд-е, оно лучшее
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 30 вер, 2020 17:33
clientage а что, в других отказывают?
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omb
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Додано: Сер 30 вер, 2020 17:59
omb написав:clientage
а что, в других отказывают?
Ну у меня дебетка еще старая голда с фоткой, причем по ней тоже дают КБ
А тут на ветке больше никого нема, кому удалось после Зеленой получить еще одну Зеленую, но дебетку
Да и в чате и отд-ях грят, шо низзя... Но есть еще кое-где просветленные менагеры
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Сер 30 вер, 2020 17:47
cohan
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