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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1716171717181719

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:03

emeta
Вы рано начали гаситься - ещё нет 23:50 на часах...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:32

  anikola13 написав:
  Митяйка написав:clientage 11 числа.

В каком отделении?
в самой самой ж.. Дыре ,Кривом рогу. :mrgreen:
Митяйка
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:58

  Митяйка написав:
  anikola13 написав:
  Митяйка написав:clientage 11 числа.

В каком отделении?
в самой самой ж.. Дыре ,Кривом рогу. :mrgreen:

Берегите отд-е, оно лучшее :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:33

clientage а что, в других отказывают?
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omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:59

  omb написав:clientage а что, в других отказывают?

Ну у меня дебетка еще старая голда с фоткой, причем по ней тоже дают КБ
А тут на ветке больше никого нема, кому удалось после Зеленой получить еще одну Зеленую, но дебетку :)
Да и в чате и отд-ях грят, шо низзя... Но есть еще кое-где просветленные менагеры :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32489
З нами з: 08.12.07
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  #<1 ... 1716171717181719
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