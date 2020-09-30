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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1717171817191720>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:03

emeta
Вы рано начали гаситься - ещё нет 23:50 на часах...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:32

  anikola13 написав:
  Митяйка написав:clientage 11 числа.

В каком отделении?
в самой самой ж.. Дыре ,Кривом рогу. :mrgreen:
Митяйка
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:58

  Митяйка написав:
  anikola13 написав:
  Митяйка написав:clientage 11 числа.

В каком отделении?
в самой самой ж.. Дыре ,Кривом рогу. :mrgreen:

Берегите отд-е, оно лучшее :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:33

clientage а что, в других отказывают?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:59

  omb написав:clientage а что, в других отказывают?

Ну у меня дебетка еще старая голда с фоткой, причем по ней тоже дают КБ
А тут на ветке больше никого нема, кому удалось после Зеленой получить еще одну Зеленую, но дебетку :)
Да и в чате и отд-ях грят, шо низзя... Но есть еще кое-где просветленные менагеры :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:29

СЕП безкоштовний і без лімітів ( з Зеленої)?
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:52

jay2004 сэп бесплатный
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:56

swan forever
Отправляла Свифт в евро, в западную Европу, сумма до 150000 грн эквивалент, через час после отправки деньги были доступны получателю (пришла смс его банка о зачислении на счёт). Все сработали отлично, первый раз проверили накануне документы, утром отправили. Второй раз в тот же адрес, сказали ничего не надо, все проверено было в прошлом месяце. Видимо Вам менеджер неудачный попался
http://lx4.me/c/BruGAiHB
ФОРВАРД 100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
Spring
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 00:26

Re: А-Банк

тут кешбек чистыми или грязными? только с зеленой или для выплат тоже?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 00:32

  Яша написав:тут кешбек чистыми или грязными? только с зеленой или для выплат тоже?


- грязными
- только с зеленой
STIGA
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