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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 11:03
emeta
Вы рано начали гаситься - ещё нет 23:50 на часах...
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Vorlon
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Додано: Сер 30 вер, 2020 16:58
Митяйка написав: anikola13 написав: Митяйка написав:clientage
11 числа.
В каком отделении?
в самой самой ж.. Дыре ,Кривом рогу.
Берегите отд-е, оно лучшее
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 30 вер, 2020 17:33
clientage а что, в других отказывают?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Сер 30 вер, 2020 17:59
omb написав:clientage
а что, в других отказывают?
Ну у меня дебетка еще старая голда с фоткой, причем по ней тоже дают КБ
А тут на ветке больше никого нема, кому удалось после Зеленой получить еще одну Зеленую, но дебетку
Да и в чате и отд-ях грят, шо низзя... Но есть еще кое-где просветленные менагеры
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 30 вер, 2020 19:29
СЕП безкоштовний і без лімітів ( з Зеленої)?
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jay2004
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Додано: Сер 30 вер, 2020 19:52
jay2004 сэп бесплатный
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 30 вер, 2020 21:56
swan forever
Отправляла Свифт в евро, в западную Европу, сумма до 150000 грн эквивалент, через час после отправки деньги были доступны получателю (пришла смс его банка о зачислении на счёт). Все сработали отлично, первый раз проверили накануне документы, утром отправили. Второй раз в тот же адрес, сказали ничего не надо, все проверено было в прошлом месяце. Видимо Вам менеджер неудачный попался
http://lx4.me/c/BruGAiHB
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Spring
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Додано: Чет 01 жов, 2020 00:26
тут кешбек чистыми или грязными? только с зеленой или для выплат тоже?
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Яша
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Додано: Чет 01 жов, 2020 00:32
Яша написав:
тут кешбек чистыми или грязными? только с зеленой или для выплат тоже?
- грязными
- только с зеленой
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STIGA
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