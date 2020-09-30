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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1717171817191720

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 00:38

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Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4833
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:11

Как и обещали - сделали больше категорий для выбора :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:50

  Vorlon написав:Как и обещали - сделали больше категорий для выбора :)

Подробив старые :D

Ребята, подскажите, где можно МСС коды всех этих категорий увидеть?)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:13

  klug написав:Зображення
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подскажите про заливку кружочков,
за ТАКСИ, например, сколько будет за свои и за кредитные? Или заливка не про это? Спасибо!
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:16

Re: А-Банк

  cohan написав:подскажите про заливку кружочков,

пустой кужочек -- эт за кредитные
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:17

  cohan написав:подскажите про заливку кружочков,
за ТАКСИ, например, сколько будет за свои и за кредитные? Или заливка не про это? Спасибо!

Насколько я понял, там так же как в Моно.
Не платил пока кредитными, но за свои даёт увеличенный.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:18

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omb
 
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  #<1 ... 1717171817191720
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