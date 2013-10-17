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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 00:38
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 08:11
Как и обещали - сделали больше категорий для выбора
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Vorlon
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Додано: Чет 01 жов, 2020 08:50
Vorlon написав:
Как и обещали - сделали больше категорий для выбора
Подробив старые
Ребята, подскажите, где можно МСС коды всех этих категорий увидеть?)
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Adast
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Додано: Чет 01 жов, 2020 09:13
подскажите про заливку кружочков,
за ТАКСИ, например, сколько будет за свои и за кредитные? Или заливка не про это? Спасибо!
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cohan
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Додано: Чет 01 жов, 2020 09:16
cohan написав:
подскажите про заливку кружочков,
пустой кужочек -- эт за кредитные
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 01 жов, 2020 09:17
cohan написав:
подскажите про заливку кружочков,
за ТАКСИ, например, сколько будет за свои и за кредитные? Или заливка не про это? Спасибо!
Насколько я понял, там так же как в Моно.
Не платил пока кредитными, но за свои даёт увеличенный.
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Adast
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Додано: Чет 01 жов, 2020 09:18
Adast все правильно, правило как в моно
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omb
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Додано: Чет 01 жов, 2020 10:13
У меня все категории 1% и свои и кредитные. Смешно.. первый раз такое вижу)
$$$$$$$$$
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jokk
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Додано: Чет 01 жов, 2020 10:15
jokk написав:
У меня все категории 1% и свои и кредитные. Смешно.. первый раз такое вижу)
В мене було таке давно, коли почали всім різні %% ставити, комусь більші за кредитні, комусь за свої, ну і однакові...
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chipmunk
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Додано: Чет 01 жов, 2020 10:47
jokk написав:
У меня все категории 1% и свои и кредитные. Смешно.. первый раз такое вижу)
"кешбек за свои и кредитные наконец сравнялся!" (с)
"звонки по Украине по цене городских" (с) UMC реклама год так 93й, еще NMT
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cohan
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