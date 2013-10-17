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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 10:57
jokk написав:
У меня все категории 1% и свои и кредитные. Смешно.. первый раз такое вижу)
в прошлом месяце сколько кешбека набили?
Кешбечные карты!
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Додано: Чет 01 жов, 2020 12:02
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jokk
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Додано: Чет 01 жов, 2020 12:04
jokk
Правило № 1 чтобы такого не было - никогда не достигать цифры 500,00 кэшбека за месяц.
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Vorlon
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Додано: Чет 01 жов, 2020 12:12
Vorlon написав:jokk
Правило № 1 чтобы такого не было - никогда не достигать цифры 500,00 кэшбека за месяц.
Для сабжа это правило не соответствует действительности
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STIGA
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Додано: Чет 01 жов, 2020 12:16
STIGA
По-моему у всех с 1% причина была именно в этом
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Vorlon
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Додано: Чет 01 жов, 2020 12:25
Набирать 499? Это сложно. Это какое-то программное ограничение?
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jokk
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Додано: Чет 01 жов, 2020 12:30
jokk да, набирать чуть меньше, много человек уже жаловались, теперь надо карту на полку, чтобы она вернулась в строй
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2242
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
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Чет 01 жов, 2020 12:27
anis
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