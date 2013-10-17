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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1718171917201721

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 10:57

  jokk написав:У меня все категории 1% и свои и кредитные. Смешно.. первый раз такое вижу)
в прошлом месяце сколько кешбека набили?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2242
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 175 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:02

Re: А-Банк

500
$$$$$$$$$
jokk
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Повідомлень: 522
З нами з: 21.09.10
Подякував: 1 раз.
Подякували: 67 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:04

jokk
Правило № 1 чтобы такого не было - никогда не достигать цифры 500,00 кэшбека за месяц.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:12

  Vorlon написав:jokk
Правило № 1 чтобы такого не было - никогда не достигать цифры 500,00 кэшбека за месяц.


Для сабжа это правило не соответствует действительности
STIGA
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Повідомлень: 204
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:16

STIGA
По-моему у всех с 1% причина была именно в этом :?
Vorlon
 
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З нами з: 14.06.13
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Подякували: 971 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:25

Re: А-Банк

Набирать 499? Это сложно. Это какое-то программное ограничение?
$$$$$$$$$
jokk
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Повідомлень: 522
З нами з: 21.09.10
Подякував: 1 раз.
Подякували: 67 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:30

jokk да, набирать чуть меньше, много человек уже жаловались, теперь надо карту на полку, чтобы она вернулась в строй
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2242
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 175 раз.
 
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  #<1 ... 1718171917201721
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