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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 12:58
omb написав:STIGA
ну это еще одна причина
При этом лично знаю людей, которые ежемесячно по 500 выбирают, и все ок у них.
Видимо понижать они научились, а повышать/возвращать назад нет функционала.
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STIGA
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:00
STIGA написав:
При этом лично знаю людей, которые ежемесячно по 500 выбирают, и все ок у них.
Покупки у этих людей только в категориях с кэшбеком или во всех подряд?
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Vorlon
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:13
chipmunk написав:
комусь більші за кредитні, комусь за свої, ну і однакові...
Якщо е депо , то завжди ставки р1зн1.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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