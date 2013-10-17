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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1719172017211722

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:58

  omb написав:STIGA ну это еще одна причина :)


При этом лично знаю людей, которые ежемесячно по 500 выбирают, и все ок у них.

Видимо понижать они научились, а повышать/возвращать назад нет функционала.
STIGA
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:00

  STIGA написав:При этом лично знаю людей, которые ежемесячно по 500 выбирают, и все ок у них.

Покупки у этих людей только в категориях с кэшбеком или во всех подряд?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:13

Re: А-Банк

  chipmunk написав:комусь більші за кредитні, комусь за свої, ну і однакові...


Якщо е депо , то завжди ставки р1зн1.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:08

  Goodman написав:
  chipmunk написав:комусь більші за кредитні, комусь за свої, ну і однакові...


Якщо е депо , то завжди ставки р1зн1.


а якщо є велике депо (-ти) то ставки дуже різні
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:23

У родственника депо почти в полфонда.
Свинорылит когда еть подходящие категории. Раз в 2-3мес (приблизительно) выбивается по 500грн в подходящей категории.
Уже наверно месяцев 5 наказан "1/1"

Так что депо, и "отдых карты", - не единственные факторы. Скорее наоборот :)
Видят, что процентики капают неплохие - так зачем ещё кешбек доплачивать? :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 20:13

Re: А-Банк

  Вкладчик1234 написав:Видят, что процентики капают неплохие - так зачем ещё кешбек доплачивать?


у мну там все депики под 18,5 и кешбечка 2/1 и 3/1 , начал юзать.
в след месяце отпишусь - выбрал Проды и АЗСы.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:14

Re: А-Банк

По жёлтой (виртуалка) теперь тоже платят кешбек: https://www.facebook.com/1718240000/pos ... 194603642/

Жёлтую в скором времени будут выпускать вместо карты для выплат.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:55

  Vorlon написав:
  STIGA написав:При этом лично знаю людей, которые ежемесячно по 500 выбирают, и все ок у них.

Покупки у этих людей только в категориях с кэшбеком или во всех подряд?


Исключительно с КБ. Зелёнка без кр.лимита
STIGA
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