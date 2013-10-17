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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 12:58
omb написав:STIGA
ну это еще одна причина
При этом лично знаю людей, которые ежемесячно по 500 выбирают, и все ок у них.
Видимо понижать они научились, а повышать/возвращать назад нет функционала.
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STIGA
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:00
STIGA написав:
При этом лично знаю людей, которые ежемесячно по 500 выбирают, и все ок у них.
Покупки у этих людей только в категориях с кэшбеком или во всех подряд?
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Vorlon
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:13
chipmunk написав:
комусь більші за кредитні, комусь за свої, ну і однакові...
Якщо е депо , то завжди ставки р1зн1.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Чет 01 жов, 2020 18:08
Goodman написав: chipmunk написав:
комусь більші за кредитні, комусь за свої, ну і однакові...
Якщо е депо , то завжди ставки р1зн1.
а якщо є велике депо (-ти) то ставки дуже різні
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greenozon
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Додано: Чет 01 жов, 2020 19:23
У родственника депо почти в полфонда.
Свинорылит когда еть подходящие категории. Раз в 2-3мес (приблизительно) выбивается по 500грн в подходящей категории.
Уже наверно месяцев 5 наказан "1/1"
Так что депо, и "отдых карты", - не единственные факторы. Скорее наоборот
Видят, что процентики капают неплохие - так зачем ещё кешбек доплачивать?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 01 жов, 2020 20:13
Вкладчик1234 написав:
Видят, что процентики капают неплохие - так зачем ещё кешбек доплачивать?
у мну там все депики под 18,5 и кешбечка 2/1 и 3/1 , начал юзать.
в след месяце отпишусь - выбрал Проды и АЗСы.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Чет 01 жов, 2020 21:14
По жёлтой (виртуалка) теперь тоже платят кешбек: https://www.facebook.com/1718240000/pos ... 194603642/
Жёлтую в скором времени будут выпускать вместо карты для выплат.
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unknownurl
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Додано: Чет 01 жов, 2020 21:55
Vorlon написав: STIGA написав:
При этом лично знаю людей, которые ежемесячно по 500 выбирают, и все ок у них.
Покупки у этих людей только в категориях с кэшбеком или во всех подряд?
Исключительно с КБ. Зелёнка без кр.лимита
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STIGA
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