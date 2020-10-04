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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1720172117221723

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:36

ukrprom2014 в каком смысле не видать? У мну выплата во второй половине месяца была. Поясните "що не так?"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:42

А-банк24 на смартфоні не запускається.
Безкінечно крутиться, потім білий екран.
ricardo
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:54

  Spring написав:swan forever
Отправляла Свифт в евро, в западную Европу, сумма до 150000 грн эквивалент, через час после отправки деньги были доступны получателю (пришла смс его банка о зачислении на счёт). Все сработали отлично, первый раз проверили накануне документы, утром отправили. Второй раз в тот же адрес, сказали ничего не надо, все проверено было в прошлом месяце. Видимо Вам менеджер неудачный попался

согласен, скорей всего это отделение нужно просто забыть как страшный сон. И баксовый депозит у них забирал - такой хлам пытались всунуть, шо пришлось снова переложить.
Если шо - это Киев, на проспекте академика Палладина. Не ходите туда.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 16:14

  ricardo написав:А-банк24 на смартфоні не запускається.
Безкінечно крутиться, потім білий екран.

Ага. И десктоп тоже не работает :(
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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