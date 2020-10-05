RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1720172117221723

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:36

ukrprom2014 в каком смысле не видать? У мну выплата во второй половине месяца была. Поясните "що не так?"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4967
З нами з: 20.03.15
Подякував: 87 раз.
Подякували: 1135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:42

А-банк24 на смартфоні не запускається.
Безкінечно крутиться, потім білий екран.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 594
З нами з: 20.03.09
Подякував: 320 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:54

  Spring написав:swan forever
Отправляла Свифт в евро, в западную Европу, сумма до 150000 грн эквивалент, через час после отправки деньги были доступны получателю (пришла смс его банка о зачислении на счёт). Все сработали отлично, первый раз проверили накануне документы, утром отправили. Второй раз в тот же адрес, сказали ничего не надо, все проверено было в прошлом месяце. Видимо Вам менеджер неудачный попался

согласен, скорей всего это отделение нужно просто забыть как страшный сон. И баксовый депозит у них забирал - такой хлам пытались всунуть, шо пришлось снова переложить.
Если шо - это Киев, на проспекте академика Палладина. Не ходите туда.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 890
З нами з: 27.05.15
Подякував: 151 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 16:14

  ricardo написав:А-банк24 на смартфоні не запускається.
Безкінечно крутиться, потім білий екран.

Ага. И десктоп тоже не работает :(
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 585
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1579 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:41

веб ІБ запрацював http://prntscr.com/utnwti
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9733
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:51

Re: А-Банк

В августе неправильно, в октябре совсем не прибавлялся кешбек по операциям на WOG - насчитывался и сторнировлася. В этом месяце удалось доказать, что есть ошибки - сумма кешбека с сентября не изменилась. Заявку оформили, но в итоге позвонили и сказали, чтобы сам разобрался как правильно и предоставил им данные, а они уже будут утверждать мою работу.
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1241
З нами з: 04.09.10
Подякував: 130 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1720172117221723
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kevin, ramaz, riwalir, vitaliy1111 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4354, 4355, 4356
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
43556 5270861
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 жов, 2020 18:38
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 9002, 9003, 9004
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
90031 10600802
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 жов, 2020 18:00
Arien
Идея Банк 1 ... 1868, 1869, 1870
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18691 2624192
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 жов, 2020 15:39
STIGA

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2133)
06.10.2020 18:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.