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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:36
ukrprom2014 в каком смысле не видать? У мну выплата во второй половине месяца была. Поясните "що не так?"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Пон 05 жов, 2020 15:42
А-банк24 на смартфоні не запускається.
Безкінечно крутиться, потім білий екран.
Додано: Пон 05 жов, 2020 15:54
согласен, скорей всего это отделение нужно просто забыть как страшный сон. И баксовый депозит у них забирал - такой хлам пытались всунуть, шо пришлось снова переложить.
Если шо - это Киев, на проспекте академика Палладина. Не ходите туда.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Пон 05 жов, 2020 16:14
Ага. И десктоп тоже не работает
Додано: Пон 05 жов, 2020 22:41
веб ІБ запрацював
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 06 жов, 2020 17:51
Re: А-Банк
В августе неправильно, в октябре совсем не прибавлялся кешбек по операциям на WOG - насчитывался и сторнировлася. В этом месяце удалось доказать, что есть ошибки - сумма кешбека с сентября не изменилась. Заявку оформили, но в итоге позвонили и сказали, чтобы сам разобрался как правильно и предоставил им данные, а они уже будут утверждать мою работу.
Додано: Вів 06 жов, 2020 19:31
Інкогніто это однозначно новый тренд в обслуживании клиентов
Кешбечные карты!
Додано: Сер 07 жов, 2020 10:51
С 1 ноября обещают кэшбек за операции по всему миру, а не только в Украине.
Додано: Сер 07 жов, 2020 11:38
Это, видимо, при заправке "до полного": при возврате сдачи аннулировалась вся сумма кешбека, а не пропорционально сдаче. Писал об этом в фейсбуке в "Тестувальниках А-Банку". Сегодня сообщили, что это исправлено. Надо проверить.
Кстати, помнится, что и у Альфы изначально было такое.
Додано: Сер 07 жов, 2020 13:48
У сабжа давно сломан счетчик КБ. В случае если средства за покупку вернулись на карту, сумма КБ на счетчике не минусуется, а продолжает накапливаться до 500. Этой проблеме уже полгода. Саппорт банки знает об этом, но никакой активности не проявляет. Обещают вручную начислять при обращении клиента.
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