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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 жов, 2020 13:51
STIGA
За отмену заказа по такси минусуется, например, одновременно с возвращением суммы на карту...
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Vorlon
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Додано: Сер 07 жов, 2020 15:07
Vorlon написав:STIGA
За отмену заказа по такси минусуется, например, одновременно с возвращением суммы на карту...
пока на личном опыте не встречал успешный возврат покупки с уменьшением КБ на счетчике
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STIGA
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Додано: Сер 07 жов, 2020 15:20
STIGA
А я да, у себя
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Vorlon
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Сер 07 жов, 2020 14:07
omb
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