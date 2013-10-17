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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1721172217231724

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:51

STIGA
За отмену заказа по такси минусуется, например, одновременно с возвращением суммы на карту...
Vorlon
 
Повідомлень: 9178
З нами з: 14.06.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 977 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:07

  Vorlon написав:STIGA
За отмену заказа по такси минусуется, например, одновременно с возвращением суммы на карту...


пока на личном опыте не встречал успешный возврат покупки с уменьшением КБ на счетчике
STIGA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 218
З нами з: 22.01.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:20

STIGA
А я да, у себя :wink:
Vorlon
 
Повідомлень: 9178
З нами з: 14.06.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 977 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1721172217231724
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