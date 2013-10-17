STIGA
За отмену заказа по такси минусуется, например, одновременно с возвращением суммы на карту...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 жов, 2020 13:51
STIGA
За отмену заказа по такси минусуется, например, одновременно с возвращением суммы на карту...
Додано: Сер 07 жов, 2020 15:07
Додано: Сер 07 жов, 2020 18:02
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