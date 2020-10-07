STIGA
За отмену заказа по такси минусуется, например, одновременно с возвращением суммы на карту...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 жов, 2020 13:51
STIGA
За отмену заказа по такси минусуется, например, одновременно с возвращением суммы на карту...
Додано: Сер 07 жов, 2020 15:07
Додано: Сер 07 жов, 2020 18:02
Додано: Чет 08 жов, 2020 08:43
Сделал 250грн партнёрского кешбека (фокстрот)
Сколько теперь ещё я смогу сделать обычного кешбека:
1. 250грн
2. 500грн
Слышал что в моно там есть нюансы
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 08 жов, 2020 11:02
Re: А-Банк
Панове, подскажите какие проценты кешбека по категориям в октябре?
Стоит ли оформлять зеленую? Закроют ли принудительно при этом действуюшую универсальную?
Если пополнять зеленую с карты другого банка есть ли комиссия за вход со стороны абанка?
Додано: Чет 08 жов, 2020 11:11
Andey
Відеоігри - 5%
Продукти - 2%
Кіно - 20%
АЗС - 3%
Одяг - 3%
Книги - 5%
Таксі - 10%
Краса - 4%
Медицина - 3%
Фастфуд - 4%.
Цифри вказані за власні кошти.
Чи варто відкривати - вирішувати Вам. Як варіант - можливо згодиться
Комісії за вхід немає.
Додано: Чет 08 жов, 2020 11:15
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