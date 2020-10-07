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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1721172217231724

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:51

STIGA
За отмену заказа по такси минусуется, например, одновременно с возвращением суммы на карту...
Vorlon
 
Повідомлень: 9184
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Подякував: 443 раз.
Подякували: 978 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:07

  Vorlon написав:STIGA
За отмену заказа по такси минусуется, например, одновременно с возвращением суммы на карту...


пока на личном опыте не встречал успешный возврат покупки с уменьшением КБ на счетчике
STIGA
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Повідомлень: 218
З нами з: 22.01.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:20

STIGA
А я да, у себя :wink:
Vorlon
 
Повідомлень: 9184
З нами з: 14.06.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 978 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:02

  Vorlon написав:С 1 ноября обещают кэшбек за операции по всему миру, а не только в Украине.

Давно пора было сделать.
rollo
 
Повідомлень: 986
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:43

Сделал 250грн партнёрского кешбека (фокстрот)
Сколько теперь ещё я смогу сделать обычного кешбека:
1. 250грн
2. 500грн
Слышал что в моно там есть нюансы
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:02

Re: А-Банк

Панове, подскажите какие проценты кешбека по категориям в октябре?
Стоит ли оформлять зеленую? Закроют ли принудительно при этом действуюшую универсальную?
Если пополнять зеленую с карты другого банка есть ли комиссия за вход со стороны абанка?
Andey
 
Повідомлень: 1065
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:11

Andey
Відеоігри - 5%
Продукти - 2%
Кіно - 20%
АЗС - 3%
Одяг - 3%
Книги - 5%
Таксі - 10%
Краса - 4%
Медицина - 3%
Фастфуд - 4%.
Цифри вказані за власні кошти.

Чи варто відкривати - вирішувати Вам. Як варіант - можливо згодиться ;)

Комісії за вхід немає.
V2
4
 
Повідомлень: 6822
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Подякував: 251 раз.
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1
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:15

  V2 написав:Andey
Відеоігри - 5%
Продукти - 2%
Кіно - 20%
АЗС - 3%
Одяг - 3%
Книги - 5%
Таксі - 10%
Краса - 4%
Медицина - 3%
Фастфуд - 4%.
Цифри вказані за власні кошти.

Чи варто відкривати - вирішувати Вам. Як варіант - можливо згодиться ;)

Комісії за вхід немає.

дякую за інфо,
а це брудними чи чистими?
Andey
 
Повідомлень: 1065
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 46 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:20

Andey
Грязными!
Vorlon
 
Повідомлень: 9184
З нами з: 14.06.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 978 раз.
 
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  #<1 ... 1721172217231724
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