Додано: Чет 08 жов, 2020 08:43

Сделал 250грн партнёрского кешбека (фокстрот)

Сколько теперь ещё я смогу сделать обычного кешбека:

1. 250грн

2. 500грн

Слышал что в моно там есть нюансы

Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте