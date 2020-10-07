|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 жов, 2020 13:51
STIGA
За отмену заказа по такси минусуется, например, одновременно с возвращением суммы на карту...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9185
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 443 раз.
- Подякували: 978 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 жов, 2020 15:07
Vorlon написав:STIGA
За отмену заказа по такси минусуется, например, одновременно с возвращением суммы на карту...
пока на личном опыте не встречал успешный возврат покупки с уменьшением КБ на счетчике
-
STIGA
-
-
- Повідомлень: 218
- З нами з: 22.01.19
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 жов, 2020 15:20
STIGA
А я да, у себя
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9185
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 443 раз.
- Подякували: 978 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 жов, 2020 18:02
Vorlon написав:
С 1 ноября обещают кэшбек за операции по всему миру, а не только в Украине.
Давно пора было сделать.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 986
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 жов, 2020 08:43
Сделал 250грн партнёрского кешбека (фокстрот)
Сколько теперь ещё я смогу сделать обычного кешбека:
1. 250грн
2. 500грн
Слышал что в моно там есть нюансы
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 12792
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7225 раз.
- Подякували: 3377 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Чет 08 жов, 2020 11:02
Панове, подскажите какие проценты кешбека по категориям в октябре?
Стоит ли оформлять зеленую? Закроют ли принудительно при этом действуюшую универсальную?
Если пополнять зеленую с карты другого банка есть ли комиссия за вход со стороны абанка?
-
Andey
-
-
- Повідомлень: 1066
- З нами з: 18.02.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 жов, 2020 11:11
Andey
Відеоігри - 5%
Продукти - 2%
Кіно - 20%
АЗС - 3%
Одяг - 3%
Книги - 5%
Таксі - 10%
Краса - 4%
Медицина - 3%
Фастфуд - 4%.
Цифри вказані за власні кошти.
Чи варто відкривати - вирішувати Вам. Як варіант - можливо згодиться
Комісії за вхід немає.
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6822
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 251 раз.
- Подякували: 1168 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 08 жов, 2020 11:15
V2 написав:Andey
Відеоігри - 5%
Продукти - 2%
Кіно - 20%
АЗС - 3%
Одяг - 3%
Книги - 5%
Таксі - 10%
Краса - 4%
Медицина - 3%
Фастфуд - 4%.
Цифри вказані за власні кошти.
Чи варто відкривати - вирішувати Вам. Як варіант - можливо згодиться
Комісії за вхід немає.
дякую за інфо,
а це брудними чи чистими?
-
Andey
-
-
- Повідомлень: 1066
- З нами з: 18.02.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 жов, 2020 11:20
Andey
Грязными!
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9185
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 443 раз.
- Подякували: 978 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 жов, 2020 11:32
Vorlon написав:Andey
Грязными!
а выбирать сколько категорий можно ежемесячно?
-
Andey
-
-
- Повідомлень: 1066
- З нами з: 18.02.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Computer
, jay2004
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|43589
|5275282
|
Чет 08 жов, 2020 11:04
omb
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18697
|2625269
|
|
|2314
|65194
|
|