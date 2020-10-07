Andey
Две от банка и сколько угодно партнёрских.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 жов, 2020 11:42
Andey
Можно при заказе карты перейти по ссылке, будет +50 грн за открытие
1. Закажи карту «Зелена» по ссылке
2.Получи карту и 50 грн на счет кэшбэка
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