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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:33

Andey
Две от банка и сколько угодно партнёрских.
Vorlon
 
Повідомлень: 9185
З нами з: 14.06.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 978 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:42

Andey
Можно при заказе карты перейти по ссылке, будет +50 грн за открытие
1. Закажи карту «Зелена» по ссылке https://abank24.page.link/5zB4
2.Получи карту и 50 грн на счет кэшбэка
http://lx4.me/c/BruGAiHB
[b]ФОРВАРД 100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. На остаток своих 15%\12% :wink: Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA :wink: А-БАНК Зелена https://abank24.page.link/5zB4 50 грн подарок
Spring
 
Повідомлень: 159
З нами з: 04.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:44

Re: А-Банк

А раньше реферальные ссылки были вида a-bank.com.ua/t?a=<реферальный идентификатор>, сейчас обновили их.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2499
З нами з: 08.03.18
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 17:39

Re: А-Банк

Подскажите.
Нужно заказывать гривну для снятия с депозитного с какой то суммы или необязательно?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлень: 10089
З нами з: 03.11.08
Подякував: 777 раз.
Подякували: 2209 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 17:55

ruvex думаю, если гарантировано надо забрать от 30кгрн, то лучше позвонить и узнать как дела обстоят :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2299
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Подякував: 23 раз.
Подякували: 180 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 18:06

  ruvex написав:Подскажите.
Нужно заказывать гривну для снятия с депозитного с какой то суммы или необязательно?

Крайній раз замовляв...але балбеси не забезбечили суму в касі...благо за 300 метрів було друге відділення де сума знайшлась.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34692
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
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