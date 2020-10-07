Andey
Две от банка и сколько угодно партнёрских.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 жов, 2020 11:42
Andey
Можно при заказе карты перейти по ссылке, будет +50 грн за открытие
1. Закажи карту «Зелена» по ссылке
2.Получи карту и 50 грн на счет кэшбэка
http://lx4.me/c/BruGAiHB
[b]ФОРВАРД 100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена https://abank24.page.link/5zB4 50 грн подарок
Додано: Чет 08 жов, 2020 14:44
Re: А-Банк
А раньше реферальные ссылки были вида a-bank.com.ua/t?a=<реферальный идентификатор>, сейчас обновили их.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 08 жов, 2020 17:39
Re: А-Банк
Подскажите.
Нужно заказывать гривну для снятия с депозитного с какой то суммы или необязательно?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Чет 08 жов, 2020 17:55
ruvex думаю, если гарантировано надо забрать от 30кгрн, то лучше позвонить и узнать как дела обстоят
Кешбечные карты!
Додано: Чет 08 жов, 2020 18:06
Крайній раз замовляв...але балбеси не забезбечили суму в касі...благо за 300 метрів було друге відділення де сума знайшлась.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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