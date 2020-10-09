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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:06
А-банк в новой версии приложения внезапно расписал какие мсс-коды у категорий. Неплохо!
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Adast
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:13
Adast
ну че внезапно, в описании что нового в версии, написано, что вся благодаря нам
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:10
Adast написав:
А-банк в новой версии приложения внезапно расписал какие мсс-коды у категорий. Неплохо!
Тепер ще треба показати їх у операціях.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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