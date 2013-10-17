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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:06

А-банк в новой версии приложения внезапно расписал какие мсс-коды у категорий. Неплохо!
Adast
 
Повідомлень: 191
З нами з: 04.06.20
Подякував: 96 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:13

Adast ну че внезапно, в описании что нового в версии, написано, что вся благодаря нам :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2306
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 182 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:10

  Adast написав:А-банк в новой версии приложения внезапно расписал какие мсс-коды у категорий. Неплохо!

Тепер ще треба показати їх у операціях.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4862
З нами з: 18.08.14
Подякував: 209 раз.
Подякували: 603 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 08:43

Re: А-Банк

Заканчивается фонд под 18,5. Что делать дальше?
andreyiskra
 
Повідомлень: 998
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 09:04

  andreyiskra написав:Заканчивается фонд под 18,5. Что делать дальше?

Превышайте фонд. Закончатся 18.5 и таких ставок мы не увидим уже несколько лет.
Порт
 
Повідомлень: 760
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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  #<1 ... 1723172417251726
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