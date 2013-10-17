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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:06
А-банк в новой версии приложения внезапно расписал какие мсс-коды у категорий. Неплохо!
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Adast
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:13
Adast
ну че внезапно, в описании что нового в версии, написано, что вся благодаря нам
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:10
Adast написав:
А-банк в новой версии приложения внезапно расписал какие мсс-коды у категорий. Неплохо!
Тепер ще треба показати їх у операціях.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 08:43
Заканчивается фонд под 18,5. Что делать дальше?
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andreyiskra
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Додано: Суб 10 жов, 2020 09:04
andreyiskra написав:
Заканчивается фонд под 18,5. Что делать дальше?
Превышайте фонд. Закончатся 18.5 и таких ставок мы не увидим уже несколько лет.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 09:12
andreyiskra написав:
Заканчивается фонд под 18,5. Что делать дальше?
Поповнити немає що?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 10 жов, 2020 09:24
Квесторе_поверніться написав: andreyiskra написав:
Заканчивается фонд под 18,5. Что делать дальше?
Поповнити немає що?
На жену я ещё оформлял, но у нее тоже фонд, но до конца декабря.
Я что-то очкую превышать фонд в два раза.
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andreyiskra
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Додано: Суб 10 жов, 2020 09:42
andreyiskra написав: Квесторе_поверніться написав: andreyiskra написав:
Заканчивается фонд под 18,5. Что делать дальше?
Поповнити немає що?
На жену я ещё оформлял, но у нее тоже фонд, но до конца декабря.
Я что-то очкую превышать фонд в два раза.
Теж не перевищував би Фонд.
Вроді в Газмясі зараз 10% на картку Прозапас...по суті місячний депо.
В СоСо ванакартка 8%, Фарсс на КоКокредит картці 9% на свої.
Не агітую...
А там по ситуації і по життєвих потребах.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 10 жов, 2020 09:46
andreyiskra написав:
Заканчивается фонд под 18,5. Что делать дальше?
В валюту и під грушу, БСУ ваши грн не нужны больше, она с ОВДП еще не наигралась
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 10 жов, 2020 09:51
clientage написав: andreyiskra написав:
Заканчивается фонд под 18,5. Что делать дальше?
В валюту и під грушу, БСУ ваши грн не нужны больше, она с ОВДП еще не наигралась
Нехай валюта троха подешевшає а гривня під 9% грязними може почекати...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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