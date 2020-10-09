|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 жов, 2020 09:52
Квесторе_поверніться написав: clientage написав: andreyiskra написав:
Заканчивается фонд под 18,5. Что делать дальше?
В валюту и під грушу, БСУ ваши грн не нужны больше, она с ОВДП еще не наигралась
Нехай валюта троха подешевшає а гривня під 9% грязними може почекати...мабуть.
а шо ждёмс, 27.9?
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32580
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2593 раз.
- Подякували: 3814 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 10 жов, 2020 10:06
clientage написав:а шо ждёмс, 27.9?
Ага, Трамп щось там про слабкий долар бовтнув
Рубль і ліра на 1,5-2,5% за 2 дні укріпилися, тому йдемо на 27,8
.
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 1329
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 жов, 2020 14:38
Квесторе_поверніться написав:
Теж не перевищував би Фонд. Вроді в Газмясі зараз 10% на картку Прозапас...по суті місячний депо. В СоСо ванакартка 8%, Фарсс на КоКокредит картці 9% на свої. Не агітую... А там по ситуації і по життєвих потребах.
Лучше тогда уже на 3 месяца в Конкорд на депо под 11%. А на счет фонда согласен, нельзя его превышать.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 212
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7329
|1651258
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
|6527
|1470731
|
|
|90138
|10613527
|
|