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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 жов, 2020 09:52
Квесторе_поверніться написав: clientage написав: andreyiskra написав:
Заканчивается фонд под 18,5. Что делать дальше?
В валюту и під грушу, БСУ ваши грн не нужны больше, она с ОВДП еще не наигралась
Нехай валюта троха подешевшає а гривня під 9% грязними може почекати...мабуть.
а шо ждёмс, 27.9?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 10 жов, 2020 10:06
clientage написав:а шо ждёмс, 27.9?
Ага, Трамп щось там про слабкий долар бовтнув
Рубль і ліра на 1,5-2,5% за 2 дні укріпилися, тому йдемо на 27,8
.
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stryzhko
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Додано: Суб 10 жов, 2020 14:38
Квесторе_поверніться написав:
Теж не перевищував би Фонд. Вроді в Газмясі зараз 10% на картку Прозапас...по суті місячний депо. В СоСо ванакартка 8%, Фарсс на КоКокредит картці 9% на свої. Не агітую... А там по ситуації і по життєвих потребах.
Лучше тогда уже на 3 месяца в Конкорд на депо под 11%. А на счет фонда согласен, нельзя его превышать.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 10 жов, 2020 15:27
Квесторе_поверніться написав:
Вроді в Газмясі зараз 10% на картку Прозапас...по суті місячний депо.
В СоСо ванакартка 8%, Фарсс на КоКокредит картці 9% на свої.
Не агітую...
А там по ситуації і по життєвих потребах.
наверное Сосо на три месяца под 11. (Фарс тоже полон)
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andreyiskra
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Додано: Суб 10 жов, 2020 15:33
andreyiskra, Аккорд 3 мес, 11%, ежемес
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 10 жов, 2020 21:14
lloydbanksua написав:
на депо под 11%.
комінвест 13%
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greenozon
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Додано: Суб 10 жов, 2020 21:17
greenozon написав:
комінвест 13%
Отделения вне зоны доступа
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Додано: Нед 11 жов, 2020 15:28
Что такое СоСо?
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Клиент_
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Додано: Нед 11 жов, 2020 16:01
Со
Клиент_ написав:
Что такое СоСо?
седка + Со
седка власники банки Конкорд.
В народі так скорочено називають цю банку.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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