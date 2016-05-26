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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 09:52

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  andreyiskra написав:Заканчивается фонд под 18,5. Что делать дальше?

В валюту и під грушу, БСУ ваши грн не нужны больше, она с ОВДП еще не наигралась :)

Нехай валюта троха подешевшає а гривня під 9% грязними може почекати...мабуть.

а шо ждёмс, 27.9?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 10:06

Re: А-Банк

clientage написав:а шо ждёмс, 27.9?

Ага, Трамп щось там про слабкий долар бовтнув Рубль і ліра на 1,5-2,5% за 2 дні укріпилися, тому йдемо на 27,8.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 14:38

  Квесторе_поверніться написав: Теж не перевищував би Фонд. Вроді в Газмясі зараз 10% на картку Прозапас...по суті місячний депо. В СоСо ванакартка 8%, Фарсс на КоКокредит картці 9% на свої. Не агітую... А там по ситуації і по життєвих потребах.

Лучше тогда уже на 3 месяца в Конкорд на депо под 11%. А на счет фонда согласен, нельзя его превышать.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:27

  Квесторе_поверніться написав:Вроді в Газмясі зараз 10% на картку Прозапас...по суті місячний депо.
В СоСо ванакартка 8%, Фарсс на КоКокредит картці 9% на свої.
Не агітую...

А там по ситуації і по життєвих потребах.
наверное Сосо на три месяца под 11. (Фарс тоже полон)
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:33

andreyiskra, Аккорд 3 мес, 11%, ежемес
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:14

Re: А-Банк

  lloydbanksua написав:на депо под 11%.

комінвест 13%
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:17

Re: А-Банк

  greenozon написав:комінвест 13%


Отделения вне зоны доступа
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 15:28

Что такое СоСо?
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 16:01

  Клиент_ написав:Что такое СоСо?

Соседка + Соседка власники банки Конкорд.
В народі так скорочено називають цю банку.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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