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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 жов, 2020 17:26
Також в грудні закінчується солодкі 18.5%
Перевищувати фонд на 2 місяці це не на рік, ризик терплячий.
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Andey
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