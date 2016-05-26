Також в грудні закінчується солодкі 18.5%
Перевищувати фонд на 2 місяці це не на рік, ризик терплячий.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 жов, 2020 17:26
Re: А-Банк
Також в грудні закінчується солодкі 18.5%
Перевищувати фонд на 2 місяці це не на рік, ризик терплячий.
Додано: Нед 11 жов, 2020 21:04
Re: А-Банк
Воспользоваться рефералкой может только "не клиент" банка.
Даже если у человека здесь были когда-то давно карты, он будет считаться "клиентом", пока не напишет заяву и не пройдет 2-3 месяца.
Додано: Нед 11 жов, 2020 21:06
anikola13 нет, зайдет в пн
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