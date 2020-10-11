Також в грудні закінчується солодкі 18.5%
Перевищувати фонд на 2 місяці це не на рік, ризик терплячий.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 жов, 2020 17:26
Re: А-Банк
Також в грудні закінчується солодкі 18.5%
Перевищувати фонд на 2 місяці це не на рік, ризик терплячий.
Додано: Нед 11 жов, 2020 21:04
Re: А-Банк
Воспользоваться рефералкой может только "не клиент" банка.
Даже если у человека здесь были когда-то давно карты, он будет считаться "клиентом", пока не напишет заяву и не пройдет 2-3 месяца.
Додано: Нед 11 жов, 2020 21:06
anikola13 нет, зайдет в пн
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Пон 12 жов, 2020 08:48
ukrprom2014
Была клиентом банка, срок карты год назад примерно закончился. Ничего не закрывала. Летом по реф ссылке открыла зелёную, и мне и тому, чья ссылка зашли по 50. Никаких специальных заявлений для этого не писала, даже вопрос не возник у менеджера, все получилось автоматически.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 08:52
Интересно, а есть такие, кто в А-банке будет переоформлять депозиты под текущие проценты?
Сам не собираюсь, но интересно, что скажет купечество...
Додано: Пон 12 жов, 2020 09:01
Искатель думаю будут, чисто для разных яиц в разных корзинах
Кешбечные карты!
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