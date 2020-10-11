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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1725172617271728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 17:26

Re: А-Банк

Також в грудні закінчується солодкі 18.5%
Перевищувати фонд на 2 місяці це не на рік, ризик терплячий.
Andey
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 21:04

Re: А-Банк

Воспользоваться рефералкой может только "не клиент" банка.
Даже если у человека здесь были когда-то давно карты, он будет считаться "клиентом", пока не напишет заяву и не пройдет 2-3 месяца.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 21:06

anikola13 нет, зайдет в пн
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 08:48

ukrprom2014
Была клиентом банка, срок карты год назад примерно закончился. Ничего не закрывала. Летом по реф ссылке открыла зелёную, и мне и тому, чья ссылка зашли по 50. Никаких специальных заявлений для этого не писала, даже вопрос не возник у менеджера, все получилось автоматически.
http://lx4.me/c/BruGAiHB
ФОРВАРД 100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. На остаток своих 15%\12% :wink: Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA :wink: А-БАНК Зелена https://abank24.page.link/5zB4 50 грн подарок
Spring
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 08:52

Интересно, а есть такие, кто в А-банке будет переоформлять депозиты под текущие проценты?
Сам не собираюсь, но интересно, что скажет купечество...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 09:01

Искатель думаю будут, чисто для разных яиц в разных корзинах
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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