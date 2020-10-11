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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 жов, 2020 17:26
Також в грудні закінчується солодкі 18.5%
Перевищувати фонд на 2 місяці це не на рік, ризик терплячий.
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Andey
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Додано: Нед 11 жов, 2020 21:04
Воспользоваться рефералкой может только "не клиент" банка.
Даже если у человека здесь были когда-то давно карты, он будет считаться "клиентом", пока не напишет заяву и не пройдет 2-3 месяца.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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ukrprom2014
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Додано: Нед 11 жов, 2020 21:06
anikola13 нет, зайдет в пн
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Пон 12 жов, 2020 08:48
ukrprom2014
Была клиентом банка, срок карты год назад примерно закончился. Ничего не закрывала. Летом по реф ссылке открыла зелёную, и мне и тому, чья ссылка зашли по 50. Никаких специальных заявлений для этого не писала, даже вопрос не возник у менеджера, все получилось автоматически.
http://lx4.me/c/BruGAiHBФОРВАРД 100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО
. На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена https://abank24.page.link/5zB4 50 грн подарок
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Spring
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Додано: Пон 12 жов, 2020 08:52
Интересно, а есть такие, кто в А-банке будет переоформлять депозиты под текущие проценты?
Сам не собираюсь, но интересно, что скажет купечество...
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Искатель
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Додано: Пон 12 жов, 2020 09:01
Искатель думаю будут, чисто для разных яиц в разных корзинах
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Пон 12 жов, 2020 12:19
omb написав:Искатель
думаю будут, чисто для разных яиц в разных корзинах
Ну, если народ будет класть на годовые депо под 10%, то мы никогда роста ставок не дождемся... Я лично под такой процент держать на срочных депозитах не буду.
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Искатель
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Додано: Пон 12 жов, 2020 12:47
Искатель написав: omb написав:Искатель
думаю будут, чисто для разных яиц в разных корзинах
Ну, если народ будет класть на годовые депо под 10%, то мы никогда роста ставок не дождемся... Я лично под такой процент держать на срочных депозитах не буду.
ну есть еще столбики под 14% до лета 2021, а там уже наверное забирать и инвестировать (куда?)
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Andey
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Додано: Пон 12 жов, 2020 13:41
Andey написав: Искатель написав: omb написав:Искатель
думаю будут, чисто для разных яиц в разных корзинах
Ну, если народ будет класть на годовые депо под 10%, то мы никогда роста ставок не дождемся... Я лично под такой процент держать на срочных депозитах не буду.
ну есть еще столбики под 14% до лета 2021, а там уже наверное забирать и инвестировать (куда?)
Надіятись шо до літа Фонд зроблять 600000....і поповнювати стовпці під 16-17%.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 12 жов, 2020 13:54
Andey написав:
ну есть еще столбики под 14% до лета 2021
сомнительный актив
хотя если налог отменят, то может и ок
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Пон 12 жов, 2020 00:22
Sanio
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