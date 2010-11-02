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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 жов, 2020 14:05
omb написав: Andey написав:
ну есть еще столбики под 14% до лета 2021
сомнительный актив
хотя если налог отменят, то может и ок
А під 16%?
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Додано: Пон 12 жов, 2020 14:20
Квесторе_поверніться написав:
Надіятись шо до літа Фонд зроблять 600000....і поповнювати стовпці під 16-17%.
Хай підвищать ставки, хоча б (до 18+%)... Можно, на худий кінець, і по 200к розкидувати
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Додано: Пон 12 жов, 2020 14:59
Квесторе_поверніться написав: omb написав: Andey написав:
ну есть еще столбики под 14% до лета 2021
сомнительный актив
хотя если налог отменят, то может и ок
А під 16%?
такое... с учетом ковида - все равно стремно
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