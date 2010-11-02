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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1726172717281729

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 14:05

  omb написав:
  Andey написав:ну есть еще столбики под 14% до лета 2021
сомнительный актив :) хотя если налог отменят, то может и ок

А під 16%?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 14:20

  Квесторе_поверніться написав:Надіятись шо до літа Фонд зроблять 600000....і поповнювати стовпці під 16-17%. :)


Хай підвищать ставки, хоча б (до 18+%)... Можно, на худий кінець, і по 200к розкидувати :wink: .
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 14:59

  Квесторе_поверніться написав:
  omb написав:
  Andey написав:ну есть еще столбики под 14% до лета 2021
сомнительный актив :) хотя если налог отменят, то может и ок

А під 16%?
такое... с учетом ковида - все равно стремно
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