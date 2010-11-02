Andey написав:ну есть еще столбики под 14% до лета 2021
сомнительный актив хотя если налог отменят, то может и ок
А під 16%?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Від учора, з 12 жовтня, у відділеннях можливе оформлення будь-якого продукту БЕЗ наявності паперового або пластикового документу!
Тепер для оформлення будь-якого нашого продукту достатньо мати телефон з мобільним застосунком Дія. Отримані документи з Дії ми можемо використовувати як для ідентифікації нового клієнта, так і для актуалізації існуючого.
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Ближче до початку листопада така можливість буде доступна і для замовлення картки в додатку АБанк24