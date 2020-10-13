Andey написав:ну есть еще столбики под 14% до лета 2021
сомнительный актив хотя если налог отменят, то может и ок
А під 16%?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Від учора, з 12 жовтня, у відділеннях можливе оформлення будь-якого продукту БЕЗ наявності паперового або пластикового документу!
Тепер для оформлення будь-якого нашого продукту достатньо мати телефон з мобільним застосунком Дія. Отримані документи з Дії ми можемо використовувати як для ідентифікації нового клієнта, так і для актуалізації існуючого.
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Ближче до початку листопада така можливість буде доступна і для замовлення картки в додатку АБанк24
MASolomko написав:з 12 жовтня, у відділеннях можливе оформлення будь-якого продукту БЕЗ наявності паперового або пластикового документу!
по моєму це революція, чи ба навіть РЕВОЛЮЦІЯ!
який ще банк БСУ робить операції без книжечки паспорта та ІП?
да всеее, НБУ ж разрешило Правда вот на днях оформлял Зелену виртуалку вааще удаленно, но ток с фотокопиями доков. Ну минут так за 20 получил рабочую кредитку с лимитом. Рефералки сразу зачислились. Понравилось, вот думаю не дразнить больше банку шапитой
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:А податковий номер є в Дії?
Ніби є, хоч в мене давно вже "дані перевіряються"
Ну там прикол. ИНН передается через Банк ИД, т.е. нуна сначала таки зайти в какой-то банк, де есть Банк ИД, отсканерить те доки, а потом оно уже передастся в Дию. Ну и в ДИе эта вся лабуда будет еще синхронится-перевіряться неделю как пить дать
Так шо шобы не нести паспорт в Абанку нуна сначала было его отнести в Приват или Моню
ПС. Мне интерестно как будут проверять прописку или место регистрации. Неужели со слов клиента?