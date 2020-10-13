А під 16%?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 жов, 2020 14:05
А під 16%?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 12 жов, 2020 14:20
Хай підвищать ставки, хоча б (до 18+%)... Можно, на худий кінець, і по 200к розкидувати .
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Додано: Пон 12 жов, 2020 14:59
такое... с учетом ковида - все равно стремно
Кешбечные карты!
Додано: Вів 13 жов, 2020 23:38
Re: А-Банк
Від учора, з 12 жовтня, у відділеннях можливе оформлення будь-якого продукту БЕЗ наявності паперового або пластикового документу!
Тепер для оформлення будь-якого нашого продукту достатньо мати телефон з мобільним застосунком Дія.
Отримані документи з Дії ми можемо використовувати як для ідентифікації нового клієнта, так і для актуалізації існуючого.
<...>
Ближче до початку листопада така можливість буде доступна і для замовлення картки в додатку АБанк24
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 14 жов, 2020 11:38
Re: А-Банк
по моєму це революція, чи ба навіть РЕВОЛЮЦІЯ!
який ще банк БСУ робить операції без книжечки паспорта та ІП?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 14 жов, 2020 11:48
да всеее, НБУ ж разрешило
Правда вот на днях оформлял Зелену виртуалку вааще удаленно, но ток с фотокопиями доков. Ну минут так за 20 получил рабочую кредитку с лимитом. Рефералки сразу зачислились. Понравилось, вот думаю не дразнить больше банку шапитой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 14 жов, 2020 12:50
А податковий номер є в Дії?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 14 жов, 2020 12:54
Re: А-Банк
Ніби є, хоч в мене давно вже "дані перевіряються"
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Сер 14 жов, 2020 13:02
Ну там прикол. ИНН передается через Банк ИД, т.е. нуна сначала таки зайти в какой-то банк, де есть Банк ИД, отсканерить те доки, а потом оно уже передастся в Дию. Ну и в ДИе эта вся лабуда будет еще синхронится-перевіряться неделю как пить дать
Так шо шобы не нести паспорт в Абанку нуна сначала было его отнести в Приват или Моню
ПС. Мне интерестно как будут проверять прописку или место регистрации. Неужели со слов клиента?
... делайте хоть что-нибудь!
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