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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1727172817291730>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 14:05

  omb написав:
  Andey написав:ну есть еще столбики под 14% до лета 2021
сомнительный актив :) хотя если налог отменят, то может и ок

А під 16%?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 14:20

  Квесторе_поверніться написав:Надіятись шо до літа Фонд зроблять 600000....і поповнювати стовпці під 16-17%. :)


Хай підвищать ставки, хоча б (до 18+%)... Можно, на худий кінець, і по 200к розкидувати :wink: .
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    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 14:59

  Квесторе_поверніться написав:
  omb написав:
  Andey написав:ну есть еще столбики под 14% до лета 2021
сомнительный актив :) хотя если налог отменят, то может и ок

А під 16%?
такое... с учетом ковида - все равно стремно
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 23:38

Re: А-Банк

Від учора, з 12 жовтня, у відділеннях можливе оформлення будь-якого продукту БЕЗ наявності паперового або пластикового документу!

Тепер для оформлення будь-якого нашого продукту достатньо мати телефон з мобільним застосунком Дія.
Отримані документи з Дії ми можемо використовувати як для ідентифікації нового клієнта, так і для актуалізації існуючого.

<...>

Ближче до початку листопада така можливість буде доступна і для замовлення картки в додатку АБанк24

https://www.facebook.com/10926912240890 ... 704958530/
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 11:38

Re: А-Банк

  MASolomko написав:з 12 жовтня, у відділеннях можливе оформлення будь-якого продукту БЕЗ наявності паперового або пластикового документу!


по моєму це революція, чи ба навіть РЕВОЛЮЦІЯ!

який ще банк БСУ робить операції без книжечки паспорта та ІП? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 11:48

  greenozon написав:
  MASolomko написав:з 12 жовтня, у відділеннях можливе оформлення будь-якого продукту БЕЗ наявності паперового або пластикового документу!


по моєму це революція, чи ба навіть РЕВОЛЮЦІЯ!

який ще банк БСУ робить операції без книжечки паспорта та ІП? :)

да всеее, НБУ ж разрешило
Правда вот на днях оформлял Зелену виртуалку вааще удаленно, но ток с фотокопиями доков. Ну минут так за 20 получил рабочую кредитку с лимитом. Рефералки сразу зачислились. Понравилось, вот думаю не дразнить больше банку шапитой :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:50

А податковий номер є в Дії?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:54

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:А податковий номер є в Дії?

Ніби є, хоч в мене давно вже "дані перевіряються"
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 13:02

  chipmunk написав:
  Квесторе_поверніться написав:А податковий номер є в Дії?

Ніби є, хоч в мене давно вже "дані перевіряються"

Ну там прикол. ИНН передается через Банк ИД, т.е. нуна сначала таки зайти в какой-то банк, де есть Банк ИД, отсканерить те доки, а потом оно уже передастся в Дию. Ну и в ДИе эта вся лабуда будет еще синхронится-перевіряться неделю как пить дать :)

Так шо шобы не нести паспорт в Абанку нуна сначала было его отнести в Приват или Моню :mrgreen:

ПС. Мне интерестно как будут проверять прописку или место регистрации. Неужели со слов клиента? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 13:46

  clientage написав:ПС. Мне интерестно как будут проверять прописку или место регистрации. Неужели со слов клиента? :mrgreen:

В мене в паспорті є "місце реєстрації проживання на момент оформлення документа"....не катить?
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